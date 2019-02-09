Gazete ve dergilerin yaşadığı kağıt krizi sürüyor. Anadolu basını da krizi derinden yaşıyor. Burdur’da yerel gazeteciler ve sahipleri çözüm için bir araya geldi

Onlar, bu gerçeği derinden yaşıyor. Döviz kurundaki artışın yarattığı kağıt krizi sürüyor. Anadolu basını krize karşı direniyor.



Bazı gazeteler sayfa sayısını düşürdü. Bazıları ise kapandı. Gelecek kaygısı hepsinde var. Yerel gazeteler için durum giderek ağırlaşıyor. Burdur’da da yerel basın hem kağıt kriziyle hem de ekonomideki daralmadan kaynaklanan sorunlarla uğraşıyor.



Burdur Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Yenigün Gazetesi yöneticisi Kürşat Tuncer, yüksek kur tehlikesi devam ettiği sürece kağıt krizinin giderek derinleşeceğini söyledi. Devletten bir an önce destek beklediklerini belirtti.



Çağdaş Burdur Gazetesi İmtiyaz Sahibi Hasan Ali Daldal, dar boğazdaki yerel basına nefes aldıracak önlemleri anlattı.



Daldal’a göre kalıcı çözüm ise milli fabrika, milli kağıt…



ulusal.com.tr

