Kağıthane Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen istişare toplantıları tamamlandı.

Kağıthane Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen istişare toplantıları tamamlandı.



Kağıthane Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Nurtepe Sosyal Tesislerinde, son olarak sivil toplum kuruluşlarıyla gerçekleştirilen programa katılan Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi verdi.



Yaptıkları 34 yeni açılıştan bahseden Kılıç, ''Sadece son üç ay içinde 34 yeni eserimizin açılışlarını gerçekleştirdik. Birçok önemli projeye imza attık. Metro çalışmalarımız da tüm hızıyla sürüyor. Bunlar tamamlandığında Kağıthane çok daha iyi bir noktaya gelmiş olacak. Sivil toplum kuruluşlarımız da Kağıthane ilçemizin önemli bir parçası. Devamlı fikir ve görüş alışverişlerinde bulunarak, kendimize bir yol haritası çizerek devam ediyoruz.'' ifadelerini kullandı.



İstişare toplantılarını her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiklerini belirten Kılıç, katılımcılara teşekkürlerini iletti.



Programa katılan AK Parti İstanbul Milletvekili Fatma Benli de Kağıthane'den sorumlu olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ''Birçok program ve etkinliğe katılma fırsatı buldum. Türkiye ile birlikte Kağıthane'nin de büyüyerek geliştiğini görmek bizi oldukça mutlu ediyor.'' değerlendirmesini yaptı.



Bu yıl eski ve yeni meclis üyeleri, muhtarlar, sanat ve basın camiası ve spor kulüpleri ile yapılan istişare toplantıları, sivil toplum kuruluşlarıyla yapılan toplantıyla sona ermiş oldu.