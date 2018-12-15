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Kağıthane'de bir kişi cami tuvaletinde ölü bulundu

Kağıthane'de dünden bu yana kendisinden haber alınamayan kişi, cami tuvaletinde ölü bulundu.

Kağıthane'de bir kişi cami tuvaletinde ölü bulundu

Alınan bilgiye göre, dün cuma namazına gitmek için Çobançeşme Mahallesi'ndeki evinden ayrılan 70 yaşındaki Mehmet D'den haber alamayan yakınları, polise başvurdu. 

Mehmet D'nin bulunması için polis ekipleri ile yakınları arama çalışması başlattı. Evin yakınındaki Hazreti Osman Camisi'ne giden Mehmet D'nin oğlu, babasını cami tuvaletinde hareketsiz halde buldu. 

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mehmet D'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. 

Olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından Mehmet D'nin cesedi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 


Kaynak: AA
Etiketler; #cami #kağıthane #Ölü
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