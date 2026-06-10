Kağıthane'de "Aile Evi" maskeli zehir yuvasına şok baskın!

Kağıthane ilçesinde teknik ve fiziki takip yürüten emniyet güçleri, dikkat çekmemek amacıyla dışarıya tamamen normal bir aile yaşantısı gibi gösterilen, ancak arka planda suç organizasyonlarının lojistik üssü ve silah deposu olarak kullanılan stratejik bir hücre evini siber koordinatlarla deşifre etti. Adrese düzenlenen şafak baskınıyla suç şebekesine büyük darbe indirildi.

ASAYİŞ BÜRO EKİPLERİ TELSİZLER MAHALLESİ'NDE ADRESİ KUŞATTI

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği bünyesinde görev yapan narkotik ve asayiş timleri, Telsizler Mahallesi'ndeki bir dairenin uyuşturucu satıcıları ve silah kaçakçıları tarafından "zula evi" olarak aktif şekilde kullanıldığı istihbaratına ulaştı. Bölgedeki sokak kameralarını ve şüpheli giriş-çıkış hareketliliklerini titizlikle analiz eden ekipler, yasal arama izinlerinin alınmasının ardından operasyon için düğmeye bastı. Belirlenen daireyi perimetre emniyeti alarak ablukaya alan polisler, uyuşturucu satışı yaptıkları iddia edilen 40 yaşındaki Bahriye Y. ile 17 yaşındaki oğlu A.E.Y.'yi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

VAKUMLAMA MAKİNESİ VE 5 RUHSATSIZ TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

Asayiş Büro dedektiflerinin narkotik köpekleri eşliğinde evde gerçekleştirdiği ince ince aramalarda, suç unsurları ve profesyonel paketleme malzemeleri tek tek saklandıkları yerlerden çıkarıldı. Operasyonun bilançosunda; suikast ve sokak eylemlerinde kullanılmaya hazır 5 adet ruhsatsız tabanca, bu silahlara ait çok sayıda şarjör, piyasaya sürülmek üzere saklanan net 691 gram marihuana maddesi, uyuşturucu tartımında kullanılan 2 adet hassas terazi ve kokunun dışarı sızmasını önlemek amacıyla maddeleri paketlemede kullanıldığı kesinleşen 1 adet vakumlama makinesi ele geçirilerek adli emanete taşındı.

DİKKAT ÇEKMEMEK İÇİN DAİREYİ ANNE ADINA KİRALAMIŞLAR

Emniyet birimlerinin derinlemesine yürüttüğü adli soruşturmada, zehir tacirlerinin polisin takibinden kaçmak için başvurduğu akılalmaz kamuflaj yöntemi deşifre edildi. Suç şebekesinin, apartman sakinlerinin ve mahallelinin şüphelenmesini engellemek için daireyi tamamen "normal bir aile evi" şeklinde dekore ettiği saptandı. Polisin radarına takılmamak amacıyla evin tüm resmi abonelik sözleşmelerinin, kira kontratının ve fatura kayıtlarının sabıkasız olan anne Bahriye Y. adına tescil ettirildiği ortaya çıkarıldı.

17 YAŞINDAKİ OĞUL TUTUKLANDI, ANNE SERBEST BIRAKILDI

10 Haziran 2026 Çarşamba günü (bugün) emniyetteki adli tescil ve ilk sorgu işlemleri tamamlanan anne-oğul, Çağlayan Adliyesi’ne sevk edildi. Burada yürütülen savcılık sorgusunun ardından, olaydaki rolü ve kurumsal abonelik bilgileri incelenen anne Bahriye Y., savcılık talimatıyla adli kontrol şartı aranmaksızın serbest bırakıldı. Narkotik ticaretini bizzat yönettiği saptanan 17 yaşındaki oğlu A.E.Y. ise çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanununa Muhalefet" suçlarından tutuklanarak Maltepe Çocuk Cezaevine gönderildi.