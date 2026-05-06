Kağıthane’de aile faciası! Kayınvalide, kızını vuran damadını bıçaklayarak öldürdü

Kağıthane'de boşanma aşamasındaki eşini silahla yaralayan koca, çıkan kavgada kayınvalidesi tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti. Yaralı kadının tedavisi sürerken, cinayet zanlısı anne polis ekiplerince gözaltına alındı.

İstanbul'un Kağıthane ilçesine bağlı Çeliktepe Mahallesi'nde, 33 yaşındaki R.E. ile boşanma aşamasındaki 26 yaşındaki eşi N.E. arasında tartışma çıktı. İkili arasındaki gerilimin kısa sürede tırmanması ve tartışmanın büyümesi üzerine R.E., yanında getirdiği silahı kullanarak eşi N.E.'yi yaraladı.

EVDEKİ DİĞER AİLE ÜYELERİNE DE SALDIRDI

Silahlı yaralamanın ardından evdeki tansiyon daha da yükseldi. R.E., eşini vurduğu sırada evde bulunan N.E.'nin kardeşi B.E. ile annesi D.A.'nın da üzerine yürüyerek her ikisini de darbetti.

Ev içerisinde yaşanan bu şiddetli arbede sırasında, kızı vurulan ve kendisi de darbedilen anne D.A., eline geçirdiği bıçakla damadı R.E.'yi yaraladı. Durumun bildirilmesi ve yapılan ihbar üzerine olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Bölgeye ulaşan sağlık görevlileri, yaralı çifte olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Müdahalenin ardından R.E. ve N.E. ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan R.E., doktorların yaptığı tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Silahla yaralanan eşi N.E.'nin ise hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Olayın hemen ardından adrese ulaşan polis ekipleri, cinayet şüphelisi anne D.A.'yı olay yerinde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyet güçlerinin olaya ilişkin başlattığı soruşturma sürüyor.

