Kağıthane'de cadde ortasında çocukluk arkadaşına kurşun yağdırdı!

Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, ifadesinde "Çelik yelek giyip silahla beni aradığını söylediler, kendimi korumak ve korkutmak için ateş ettim" savunmasını yaptı.

CADDE ORTASINDA DEHŞET: SİLAHLI SALDIRI ANI KAMERADA

Harmantepe Mahallesi’nde karşılaşan iki çocukluk arkadaşı arasında çıkan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Muhammed Can D., üzerindeki tabancayı çekerek kaçmaya çalışan Davut E.’ye peş peşe ateş etti. Trafikteki araçların arasına sığınmaya çalışan Davut E., dizinden ve bacağından yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Seyrantepe Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

SALDIRGAN TUTUKLANDI, YARALININ 13 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüpheli Muhammed Can D.’yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Saldırıda yaralanan Davut E.’nin ise 'uyuşturucu madde ticareti ve kullanımı', 'ateşli silahlar kanununa muhalefet', 'çocuğun cinsel istismarı', 'kasten yaralama' ve 'hırsızlık' başta olmak üzere toplam 13 ayrı suç kaydı bulunduğu tespit edildi.

TUTUKLANAN ŞÜPHELİNİN İFADESİ: "BANA ZARAR VERECEK KORKUSUYLA ATEŞ ETTİM"

Cezaevine gönderilen Muhammed Can D.’nin savcılık ve emniyetteki ifadesinde olayın geçmişini şu sözlerle anlattığı öğrenildi:

"Davut çocukluk arkadaşımdır. Olaydan 2 gün önce mahalleden bir ağabeyimizle konuşurken araya girip 'Sen adam mısın' diyerek hakaret etti, kavga ettik. Birkaç saat sonra arkadaşım arayıp Davut’un çelik yelek giydiğini, silahla beni aradığını söyledi. Beni görüntülü arayıp tehdit ve hakaretler savurdu. Olay günü motorcunun önünde karşılaştık; beni tehdit ettiği için üzerimde silah vardı. Bana zarar vereceğini düşünerek korkutmak amacıyla bacaklarına doğru ateş ettim. Öldürme kastım yoktu, pişmanım."