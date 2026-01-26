Kağıthane'de cami avlusu kana bulandı: Annesinin cenazesinde kardeşini kurşun yağmuruna tuttu

İstanbul Kağıthane'de annesinin cenaze namazının hemen ardından silahına sarılan şahıs, kardeşini cami avlusunda vurarak öldürdü.

Kağıthane'de cami avlusu kana bulandı: Annesinin cenazesinde kardeşini kurşun yağmuruna tuttu
Olay, saat 16.30 sıralarında Kağıthane Nurtepe Mahallesi Mesut Sokak üzerinde bulunan Yusuf Ömürlü Camii’nde meydana geldi.

Hayatını kaybeden anneleri Fadime M. için düzenlenen cenaze töreninde bir araya gelen kardeşler arasında gerilim tırmandı. Cenaze namazının kılınması ve naaşın araca yüklenmesinin hemen ardından Mustafa M., kardeşi Mehmet M.'yi hedef aldı. Cami bahçesinde kardeşine yakın mesafeden kurşun yağdıran saldırgan, cenazeye katılanlara korku dolu anlar yaşattı. Mehmet M. kanlar içerisinde yere yığılırken, silah sesleri nedeniyle büyük panik yaşayan kalabalık etrafa kaçıştı.

ZANLI SİLAHIYLA BİRLİKTE OLAY YERİNDE YAKALANDI

Camideki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı Mehmet M. hızla hastaneye kaldırıldı. Bölgeye gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alarak cami bahçesini boşalttı.

Şüpheli Mustafa M., olayda kullandığı silahla birlikte polis ekiplerince suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Zanlı, yoğun güvenlik önlemleri altında polis aracına bindirilerek emniyete götürüldü.

4 SUÇ KAYDI VAR

Yakın mesafeden başına isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Mehmet M., kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Soruşturma kapsamında saldırgan Mustafa M.’nin geçmişte işlediği suçlardan 4 ayrı kaydı olduğu belirlendi. Cinayetin, iki kardeş arasındaki miras anlaşmazlığı nedeniyle işlendiği iddia edildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

kağıthane cinayet
