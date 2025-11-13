Kağıthane'de 'çocuk sesi' kavgası: Kapı dürbününden kurşun yağdırdı, ölü ve yaralılar var

Olay, 11 Kasım saat 20.20 sıralarında Kağıthane ilçesine bağlı Harmantepe Mahallesi’nde meydana gelmişti. İddiaya göre, aynı apartmanda yaşayan Melek İlayda Ç. (22) ile 19 yaşındaki Yusuf A. arasında çocuk sesi nedeniyle bir tartışma çıktı. Alt katta oturan Yusuf A.'nın, şikayet amacıyla üst kata çıktığı esnada küfür ettiği öne sürüldü.

KAPI DÜRBÜNÜNDEN ATEŞ AÇTI

Bu olayın üzerine Melek İlayda’nın abisi Rıdvan Çevik (34), tepki göstermek için alt kata indi. Zanlı Yusuf A. ise, daire kapısının dürbününden bakarak kurşun yağdırdı. Silahtan çıkan kurşunların isabet ettiği Rıdvan Çevik, amcası Cavit Ç. (57) ve yengesi Hatice Ç. (51) yaralandı.

Yaralılardan Rıdvan Çevik, kaldırıldığı hastanede ağır yaralı olarak verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Rıdvan Çevik’in bir kız çocuğu babası olduğu öğrenildi.

Şüpheli Yusuf A., Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekiplerince olayda kullandığı silahla birlikte kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan incelemede, şüpheli Yusuf A.’nın ’Kasten yaralama’ suçundan suç kaydı bulunduğu da tespit edildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Yusuf A., "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.