Kağıthane’de dehşet! Taksiden zorla indirdiği eski eşini silahla öldürdü

Olay, Kağıthane'nin Talatpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Nuran Şimşek (42) ve eski eşi E.S. (44), A.Y. isimli şoförün kullandığı taksiye binerek yola çıktı. Seyir halinde oldukları sırada, henüz kesin nedeni bilinmeyen bir tartışma başladı. Tartışmanın alevlenmesi üzerine, E.S. taksiyi durdurdu ve eski eşi Nuran Şimşek’i zorla araçtan indirdi.

Şüpheli E.S., zorla indirdiği Nuran Şimşek'e silahla ateş ettikten hemen sonra olay yerinden kaçtı. Yapılan ilk incelemelerde, talihsiz kadının olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

TAKSİCİ O ANLARI ANLATTI

Olayı gören taksi şoförü A.Y.'nin de ifadesine başvurulduğu öğrenildi. Taksi şoförünün, emniyete verdiği ifadede, çiftin taksiye Beykoz'a gitmek için bindiğini, erkek şahsın aracı zorla durdurarak kadını indirdiğini, ardından silahla ateş edip kaçtığını söylediği öğrenildi. Cinayet zanlısı E.S., suçta kullanılan silahla birlikte polis ekiplerince kısa süre içerisinde Okmeydanı Bağlantı Yolu üzerinde yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli E.S., emniyet güçlerince Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi.

Öldürülen Nuran Şimşek’in muhasebecilik yaptığı, eski eşi E.S.'nin ise bankacı olduğu öğrenildi. Çiftin 2017 yılında evlenip, 2018 yılında boşandığı ancak daha sonra bir süre birlikte yaşamaya devam ettikleri belirtildi.

Maktulün Kağıthane'de ikamet eden komşusu Selver Korkmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, olayı Nuran Şimşek'in ablasının haber vermesiyle öğrendiğini aktardı. Korkmaz, olay yerine gittiklerini belirterek, maktul Nuran Şimşek'i "şen şakrak birisiydi." ifadesiyle tanımladı.

Zanlının, Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğündeki hukuki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.