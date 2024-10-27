Kağıthane'de feci trafik kazası! 2 kişi hayatını kaybetti

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. TEM Otoyolu'nda motosikletin devrildiği kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Kağıthane'de feci trafik kazası! 2 kişi hayatını kaybetti
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İstanbul'un Kağıthane ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, TEM Otoyolu'nun Ankara istikameti oldu.

Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 34 KKK 483 plakalı motosiklet, bilinmeyen nedenle devrildi. Kazada motosiklette bulunan 2 kişi otoyola savruldu.

Kağıthane'de feci trafik kazası! 2 kişi hayatını kaybetti - Resim : 1

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, savrulan 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Otoyolda trafik bir süre kontrollü sağlanırken, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından 2 kişinin cesedi, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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