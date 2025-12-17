Kağıthane’de gece yarısı korkunç kaza: Otomobil park halindeki tıra çarptı
Anadolu Caddesi’nde yaşanan kazada araçta bulunan iki kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen ekipler bölgede önlem aldı.
Kaza, saat 23.45 sıralarında Kağıthane Hamidiye Mahallesi Anadolu Caddesi üzerinde yaşandı.
Edinilen bilgilere göre, 34 MJN 943 plakalı otomobilin sürücüsü, trafikte makas atarken direksiyon hâkimiyetini kaybetti.
Kontrolden çıkan otomobil, yolun sağ şeridinde park halinde bulunan tıra çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan otomobil sürücüsü ile bir kişi daha hafif şekilde yaralandı.
Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldı.
İlk müdahalenin ardından yaralılar, Baltalimanı Kemik Hastanesi’ne sevk edildi.
Kaza sonrası kullanılamaz hale gelen otomobil, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Cadde belediye ekiplerince kumlanırken, trafik akışı polis ekipleri tarafından kontrollü olarak sağlandı.
Kağıthane’de meydana gelen kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldığı bildirildi.