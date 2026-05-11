Kağıthane'de korku dolu dakikalar: 8 yaşındaki çocuğu yolda elektrik çarptı!

1 Mayıs Cuma günü antrenman dönüşü evine giden 8 yaşındaki B.B., kaldırımın dar olduğu bir noktada aydınlatma direğinin yanından geçerken akıma kapıldı. Çocuğun çığlıklarını duyan anne Aynur Bekdemir, refleksle oğlunu montundan çekerek direkten uzaklaştırdı. Anne Bekdemir o anları şu sözlerle anlattı:

"Bir anda onun çığlıklarıyla arkama döndüğümde çocuğumu titrer halde gördüm. Refleksle çekip almışım, elektrik olduğunu bile anlayamadım. Birkaç saniyelik bir olaydı ama ömrümüzden ömür götürdü."

HASTANEDE 12 SAATLİK KRİTİK TAKİP

Olayın ardından Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi’ne götürülen küçük çocuğun yapılan kontrollerinde, elektrik çarpmasına bağlı olarak kan değerlerinin yükseldiği tespit edildi.

Müşahade Süreci: Kalp ritminin takibi için cihaza bağlanan B.B., 12 saat boyunca gözetim altında tutuldu.

Tetkikler: Belirli aralıklarla kan tahlili yapıldı ve EKG çekildi.

Kardiyoloji Onayı: Akıma kısa süre maruz kaldığı için kalp kaslarında kalıcı bir hasar oluşmadığı belirlenerek taburcu edildi.

PSİKOLOJİK TRAVMA: "BENDEN ARKADAŞLARIMA ELEKTRİK ÇARPAR"

Fiziksel yaralar iyileşse de 8 yaşındaki B.B.'nin yaşadığı şokun izleri devam ediyor. Annesinin aktardığına göre küçük çocuk;

Kıyafetlerini çıkarırken oluşan statik elektriklenmeden bile korkuyor.

"Arkadaşlarımı elektrik çarpar" endişesiyle oyun oynamaktan çekiniyor.

Evdeki prizlere dokunamıyor ve ışıkları ailesine yaktırıyor.

"BURASI BİR OKUL SOKAĞI"

Olayın yaşandığı sokağın her gün yüzlerce öğrencinin geçtiği bir okul yolu olduğunu vurgulayan Aynur Bekdemir, ihmallere isyan etti. Çağlayan Karakolu’na giderek ilgili elektrik kurumundan ve sorumlulardan şikayetçi olan anne, "Kaldırımın en dar alanında iki tane direk var ve bu direkler tehlike saçıyor. Gerekli bakım ve onarım zamanında yapılsaydı oğlum bu mağduriyeti yaşamazdı" dedi.

Olayla ilgili adli soruşturma devam ediyor.