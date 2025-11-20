Kağıthane’de otel baskını: Boşanma aşamasındaki eşini ve sevgilisini basan koca dehşet saçtı

Olay, 18 Kasım Salı günü saat 22.30 sıralarında Kağıthane Merkez Mahallesi'nde bir otelde meydana geldi.

İddiaya göre, 30 yıldır evli olan ve 5 çocuk annesi olan Nimet Ç. (50), eşi Rüstem Ç. (52) ile yaşadığı konuttan 27 Eylül tarihinde ayrılarak uzaklaştı. Rüstem Ç., bu ayrılığın ardından eşine bir türlü ulaşamadı.

Bir süre devam eden arayışın ardından Rüstem Ç., iddialara göre eşinin nerede olduğunu tespit etti. Nimet Ç.'nin, oğlunun arkadaşı olduğu belirtilen Mehmet U. (28) ile Kağıthane'deki bir otele giriş yaptığını öğrendi.

OTEL ODASINDAKİ TARTIŞMA KANLI BİTTİ

Akşam saatlerinde otele gizlice giren Rüstem Ç., boşanma aşamasındaki eşiyle Mehmet U.'nun kaldığı odaya baskın düzenledi. İddiaya göre Rüstem Ç. ikiliyi odada görünce çılgına döndü ve Nimet Ç. ile arasında şiddetli bir tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Rüstem Ç., boşanma aşamasındaki eşini darbetti ve yanındaki Mehmet U.'yu ise yaraladı.

Bu sırada çıkan arbedeye karışan bir şahıs, elindeki süpürgeyle Rüstem Ç.'ye vurarak saldırganı durdurmaya çalıştı. Yaşananlar, otelin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayın ihbar edilmesi üzerine derhal polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralanan Mehmet U. ve Nimet Ç., ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü. Yapılan ilk belirlemelere göre, Mehmet U.'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı, Nimet Ç.'nin ise bileğinden yaralandığı öğrenildi.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Rüstem Ç., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi ve "Kasten yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.