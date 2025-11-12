Kağıthane’de patlama! Valilik açıklama yaptı

İstanbul’un Kağıthane ilçesinde bir binada yangın çıktıktan sonra patlama meydana geldi. Olay, Yahya Kemal Mahallesi’nde bulunan bir binada akşam saatlerinde yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangının ardından bina içinde patlama sesi duyuldu. Patlama, çevrede paniğe neden oldu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Patlamanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

İSTANBUL VALİLİĞİ AÇIKLAMASI:

“Doğalgaz kaynaklı olduğu düşünülen patlamanın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilmiştir. Patlama nedeniyle meydana gelen yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, olayda yaralanan 1 kişi de sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Olayda yaralanan şahsın hayati tehlikesi bulunmamakta olup, patlamanın meydana geliş sebebi yapılacak incelemenin ardından tespit edilecektir.”