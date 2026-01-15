Kağıthane'de silah sesleri! Park halindeki araca kurşun yağdırdılar: Sürücü hayatını kaybetti

Mahallede büyük paniğe neden olan saldırının tanıklarından Mikail Çakar, o anları şu sözlerle anlattı: "Dükkandaydım, 11.30 sıralarında silah seslerini duydum. 25 yaşlarında bir çocuktu. Burada çocuğu silahla vurdular. 30'dan fazla kurşun sıktılar, sonra da kaçtılar."