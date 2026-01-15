Kağıthane'de silah sesleri! Park halindeki araca kurşun yağdırdılar: Sürücü hayatını kaybetti
İstanbul Kağıthane güpegündüz silah sesleriyle yankılandı. Park halindeki bir otomobile otomatik silahlarla yaylım ateşi açan saldırganlar kayıplara karışırken, sürücü hayatını kaybetti.
Olay, Kağıthane ilçesi Hamidiye Mahallesi Fazilet Caddesi'nde saat 11.30 sıralarında meydana geldi.
Park halinde bulunan 34 HUB 246 plakalı otomobil, kimliği henüz belirlenemeyen iki şüpheli tarafından hedef alındı. Otomatik silahların kullanıldığı saldırıda araca yaklaşık 40 mermi isabet etti. Sürücü koltuğunda oturan 25 yaşındaki Burak Tunçel, vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Tunçel, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Polis ekipleri, saldırı sonrası kayıplara karışan şüphelileri yakalamak için geniş çaplı bir çalışma başlattı.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sırasında otomobilin altından çıkarılan bir parça dikkat çekti. Ekipler, soruşturma kapsamında önem taşıyabileceği değerlendirilen bu parçayı incelemek üzere muhafaza altına aldı.
Mahallede büyük paniğe neden olan saldırının tanıklarından Mikail Çakar, o anları şu sözlerle anlattı: "Dükkandaydım, 11.30 sıralarında silah seslerini duydum. 25 yaşlarında bir çocuktu. Burada çocuğu silahla vurdular. 30'dan fazla kurşun sıktılar, sonra da kaçtılar."