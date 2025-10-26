Kağıthane'de sokak ortasında dehşet! Eski sevgilisi olduğu iddia edilen kadına 15 el ateş edip kaçtı!

Dehşet veren olay, Kağıthane ilçesine bağlı Çağlayan Mahallesi'ndeki 15 Temmuz Şehitler Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs, cadde üzerinde karşılaştığı ve eski sevgilisi olduğu iddia edilen Nilay Kotan (42) isimli kadına silahını doğrulttu.

15 EL ATEŞ EDİP KAÇTI

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, saldırgan şahıs, Nilay Kotan'a sokak ortasında tam 15 el ateş etti. Kurşunların hedefi olan kadın kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan olay yerinden hızla kaçarak uzaklaştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralı haldeki Nilay Kotan'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

İlk müdahalenin ardından ambulansla yakındaki bir hastaneye kaldırılan Kotan, doktorların burada yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Cinayetin ardından olay yerine gelen polis ekipleri, cadde üzerinde geniş güvenlik önlemleri alarak inceleme başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri delil toplarken, polis ekipleri de kaçan saldırganın kimliğini belirlemek ve yakalamak için geniş çaplı bir çalışma başlattı.