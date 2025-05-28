Kağıthane'de sokak ortasında infaz! 29 yaşındaki sürücüyü vuran 2 şüpheli adliyeye sevk edildi

İstanbul’un Kağıthane ilçesi Sultan Selim Mahallesi’nde yaşanan olay, şehirde yankı uyandırdı. 29 yaşındaki İ.G., sokak ortasında aracının içinde silahlı saldırıya uğradı. Saldırganların hedef aldığı İ.G., sürücü koltuğunda kanlar içinde kaldı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, genç adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

KAÇAN ŞÜPHELİLERDEN BİRİ ÇOCUK

Olayın ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Çocuk Büro Amirliği ekipleri alarma geçti. Kısa sürede yapılan çalışmalar sonucunda saldırının şüphelileri olduğu değerlendirilen 31 yaşındaki H.A. ile 17 yaşındaki çocuk şüpheli A.B. yakalanarak gözaltına alındı.

H.A.'nın Cinayet Büro Amirliği’nde, A.B.’nin ise Çocuk Büro Amirliği’nde sorguları tamamlandıktan sonra, iki zanlı Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.

Zanlıların olay yerinden kaçmak için kullandıkları araç üzerinde yapılan aramada bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Söz konusu silahın saldırıda kullanılıp kullanılmadığına ilişkin balistik inceleme başlatıldı.

Soruşturma kapsamında çarpıcı bir detay daha ortaya çıktı. Zanlılardan H.A.’nın 14, A.B.’nin ise 16 ayrı suç kaydı olduğu tespit edildi. Her iki şüphelinin de daha önce farklı suçlardan emniyet birimleri tarafından işlem gördüğü öğrenildi.