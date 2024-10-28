Kağıthane'de taciz skandalı! 4 aydır takip ettiği ortaya çıktı, tutuklandı

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde 54 yaşındaki S.B'nin 25 ve 27 yaşındaki kız kardeşler M.K. ve R.K'yi taciz ettiği iddia edildi. Ekipler, şüpheliyi sokakta yakaladı. Kız kardeşler, ifadelerinde, şüphelinin kendilerini yaklaşık 4 aydır takip ettiğini söyledi. Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Kağıthane'de taciz skandalı! 4 aydır takip ettiği ortaya çıktı, tutuklandı
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İstanbul'un Kağıthane ilçesinde taciz olayı yaşandı. Kağıthane Devriye Ekipler Amirliğine bağlı polis ekipleri, 24 Ekim'de Şirintepe Mahallesi'ndeki bir sokakta cinsel taciz ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, bıçakla 25 yaşındaki M.K. ve 27 yaşındaki R.K. isimli kız kardeşlerin evinin önüne gelerek onları taciz ettiği iddia edilen 54 yaşındaki şüpheli S.B'yi sokakta yakaladı. Şüphelinin üst aramasında olayda kullanılan bıçak da ele geçirildi.

Emniyetteki sorgulamada şüpheli hakkında "kasten yaralama"dan 2 suç kaydı olduğu belirlendi.

Kız kardeşler, ifadelerinde, şüphelinin kendilerini yaklaşık 4 aydır takip ettiğini, evinin camından kendilerine "öpücük attığını", olay günü ise kapılarına dayanarak elindeki bıçakla "Açın kapıyı, anne babanız yoksa sizle görüşelim, sizi seviyorum" diyerek tacizde bulunduğunu anlattı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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