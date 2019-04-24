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Kağıthane'de tahliye sürüyor

İstanbul Kağıthane'de çöken binanın ardından enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Binada ziynet eşyaları ve parası kalan vatandaşların enkaz başında bekleyişleri de devam ediyor.

Kağıthane'de tahliye sürüyor

İstanbul Kağıthane'de çöken bina sonrası tahliye işlemleri sürüyor. 

Yahya Kemal Mahallesi Akıncı Sokak'ta bir binanın çökmesi ile mühürlenen 24 binadaki tahliye çalışması yapılıyor. 

Yıkılan ya da risk nedeniyle tahliye edilen binalarda eşyaları kalan vatandaşlar da enkaz alanındaki bekleyişte. 

Boşaltılan binalardan birinde yaşayan Süleyman Dökmedemir, yetkililerden krizin biran önce çözülmesini istedi. 

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da bölgede inceleme yaptı. 

Bakan Kurum incelemelerinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.


ulusal.com.tr

Etiketler; #istanbul #kağıthane
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