Kağıthane'de uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

İstanbul Kağıthane'de, bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Kağıthane'de uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çeliktepe Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Adrese düzenlenen operasyonda, 2 kilogram marihuana, sera düzeneğinin içerisinde 8 kök Hint keneviri, 11 gram kokain, 1 pompalı tüfek, 7 fişek, 2 şarjör, 3 cep telefonu ve 7 bin 200 lira ele geçirildi.

Operasyonda, S.K. (38), O.Y. (35) ve Y.S. (26) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Çok Okunanlar
İstanbul'da korkunç ölüm!
İstanbul'da korkunç ölüm!
İstanbul'da feci kaza!
İstanbul'da feci kaza!
Donald Trump'a 354,9 milyon dolar ceza!
Donald Trump'a 354,9 milyon dolar ceza!
Maden kazasıyla ilgili 6 zanlı tutuklandı
Maden kazasıyla ilgili 6 zanlı tutuklandı
Pendik'te polis noktasına silahlı saldırı!
Pendik'te polis noktasına silahlı saldırı!
Öne Çıkanlar Hamas intikam ateşini yaktı! Netanyahu'nun ağlayarak okuduğu açıklama Hamas intikam ateşini yaktı! Netanyahu'nun ağlayarak okuduğu açıklama Beslenme şekliniz "başınızı ağrıtabilir"! Migren ataklarınız varsa beslenmeniz suçlu olabilir! Beslenme şekliniz "başınızı ağrıtabilir"! Migren ataklarınız varsa beslenmeniz suçlu olabilir!