Kağıthane'de yol verme kavgasında can pazarı! 4 kişi bıçaklandı

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Kağıthane Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iki grup arasında trafikte yol verme meselesi yüzünden bir tartışma başladı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine çıkan bıçaklı kavgada:

Mert B. sırtından,

Enes Furkan Y. bacağından,

Bora S. baldırından,

Atakan K. ise kalçasından yaralandı.

POLİS HAVAYA ATEŞ AÇARAK MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, tarafları ayırabilmek amacıyla havaya ateş açarak kavgaya müdahale etti. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan Mert B. ile Enes Furkan Y., Bora S. ve Atakan K. ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralılardan Mert B.’nin 'Uyuşturucu madde ticareti', 'Uyuşturucu madde kullanmak' ve 'Taksirle yaralama' suçlarından poliste toplam 3 kaydı bulunduğu öğrenildi.

KAĞITHANE ASAYİŞ POLİSİNDEN BEYOĞLU'NDA GECE OPERASYONU

Polis ekiplerinin olayla ilgili yürüttüğü çalışmalarda, şüphelilerin olay yerine 34 PFM 90 plakalı otomobille geldikleri tespit edildi. Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri yakalamak üzere Beyoğlu Hacıahmet Mahallesi’nde bir adrese operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada olaya karıştıkları belirlenen Eyüp Ö. (65), Senem Ö. (61) ve Haydar Ö. (35) gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

ŞÜPHELİLERİN SUÇ DOSYASI KABARIK ÇIKTI: TOPLAM 86 KAYIT!

Gözaltına alınan ve olaya karışan şüphelilerin suç geçmişleri dikkat çekti:

Eyüp Ö. (65): 'Kasten yaralama' ve 'Açıktan hırsızlık' suçlarından toplam 22 kayıt,

Senem Ö. (61): 'Yankesicilik' ve 'Hırsızlık' suçlarından toplam 19 kayıt,

Haydar Ö. (35): 'Hırsızlık', 'Kasten yaralama' ve 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçlarından toplam 26 kayıt sahibi çıktı.

BIÇAĞI KULLANAN ŞÜPHELİ ARANIYOR

Emniyetin yaptığı detaylı incelemelerde, otomobil sürücüsü olan Eyüp Ö.’nün (21) olay sırasında bıçağı kullanan kişi olduğu saptandı.

Bıçağı kullandığı belirlenen Eyüp Ö.’nün (21) 'Yankesicilik', 'Açıktan hırsızlık', 'Uyuşturucu madde kullanmak', 'İş yerinden hırsızlık' ve 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçları başta olmak üzere toplam 19 kaydı olduğu öğrenildi. Şüpheli Eyüp Ö.'yü yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.