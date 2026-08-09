Kağıthane'deki kadın cinayetinde kan donduran ifade!

7 dakikalık güvenlik kamerası detayından yola çıkan polisin fiziki takibi sonucu Ataşehir’de yakalanarak tutuklanan katil zanlısının, cinayetin hemen ardından hiçbir şey olmamış gibi kayınvalidesinin yanına gidip çay sohbeti yaptığı öğrenildi.

Kıskançlık tartışmasında boğarak öldürmüş

Emniyetteki ifadesinde 21 Temmuz akşamı bir sokak eğlencesi sonrası eve döndüklerini belirten Volkan K., kıskançlık gerekçesiyle tartışmaya başladıklarını iddia etti. Çocuklarını evden gönderdikten sonra eşini boğduğunu itiraf eden zanlı, ifadelere şu sözlerle yansıyan dehşet anlarını anlattı:

"Sözlü tartışma büyüyünce çocukları kayınvalideme gönderdim. Sinirle Bedriye’nin boğazını iki elimle sıkmaya başladım. Hiç sesi çıkmadı, can havliyle kapıya elini uzattı ama hareket edemedi. Öldüğünü nabzından ve nefesinden anladım. Düşmenin etkisiyle burnundan kan geldi."

Cinayetten sonra kayınvalidesine "Kızın yine kaçtı" demiş

Cinayetin hemen ardından yatak odasından aldığı battaniyeye eşinin cesedini saran ve meyve halatıyla bağlayan Volkan K., daha sonra kayınvalidesinin evine gittiğini aktardı. Cani kocanın ifadesindeki detaylar kan dondurdu:

"Cesedi salonda bırakıp 2 yan sokaktaki kayınvalidemin evine gittim. Ona 'Kızın yine evden kaçtı' dedim. 'Merak etme gelir' yanıtını verince, hiçbir şey olmamış gibi kapının önünde kayınvalidemle ve sokaktakilerle 1 saat sohbet ettim. Sokak boşalınca eve dönüp bekledim."

7 dakikalık kamera ayrıntısı cinayeti çözdü

Gece saat 03.45 sıralarında cesedi kayınvalidesine ait aracın arka koltuğuna yükleyen zanlı, Ayazağa ormanlık alanına giderek yol kenarına bıraktı. Polis ekiplerinin güvenlik kameralarını incelemesi sonucu aracın ormana girip 7 dakika sonra hızla geri çıktığının tespit edilmesi üzerine bölgede arama yapıldı ve talihsiz kadının battaniyeye sarılı cesedi bulundu.

Yakalanarak gözaltına alınan ve suçunu itiraf eden Volkan K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.