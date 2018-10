Güneydoğu Anadolu Bölgesinde motorlu piyade taburlarının komando taburlarına dönüşmesi ile terörle etkin mücadele yürüten kahraman komandolar, PKK'lı teröristlere adeta nefes aldırmıyor.

Terör ve her tür tehdide karşı etkili mücadele yürütülmesi amacıyla motorlu piyade tugaylarının komando tugayı olarak yapılandırılması yönünde alınan karar doğrultusunda, Genelkurmay Başkanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığınca yürütülen çalışmalar sonucu profesyonellik anlamında büyük dönüşüm yaşandı.



Dönüşümü yapılan taburlarda gece gündüz demeden terörle etkin mücadele yürüten kahraman komandolar, kırsalı adeta teröristlere dar etti.



Sözleşmeli er, uzman çavuş ve astsubaylardan oluşan komandolar, aldıkları zorlu eğitimlerin ardından teröre karşı profesyonel şekilde mücadele ediyor, ihtiyaç duyulan bölgelerde de takip, tespit ve imha harekatları gerçekleştiriyor.



Tam donanımlı son teknoloji malzeme ve teçhizatlarla güçlendirilen komandolar, teröristlere karşı amansızca yürütülen operasyonlarda başarı sağlıyor.



Operasyon emri için her daim hazır bekleyen komandolar, tehdidi uzaktan karşılayarak teröristi yerinde tespit edip, etkisiz hale getiriyor.



Bu kapsamda kurulan Şırnak'taki 6. Komando Tugayına bağlı 1. Komando Taburunda görevli komandolar, Gabar, Cudi ve Bestler Dereler bölgelerindeki PKK'lı teröristlere göz açtırmıyor.



Operasyonlarda en gelişmiş silah ve teçhizatı kullanan komandolar, her türlü hava ve arazi şartlarında gece gündüz demeden görevlerini başarıyla yerine getiriyor.



Gabar, Cudi ve Bestler Dereler bölgelerindeki PKK'lı teröristlere korku salan, bulundukları yerden hareket dahi edemeyecek duruma getiren komandolar, bölgenin güvenliğini sağlayarak dosta güven veriyor, düşmana korku salıyor.



Teröristler kaçacak delik arıyor



Her türlü hava ve arazi şartlarında görevlerini başarıyla yerine getiren komandolar, teröristlerin gizlendikleri ve barındıkları mağaraları bir bir imha ediyor.



Operasyon emri ile belirlenen harekat planı doğrultusunda gerekli donanımla araziye intikal eden güvenlik güçleri, belirlenen hedeflere yapılan atışların ardından arazide arama tarama faaliyeti gerçekleştiriyor.



Terör örgütü PKK'ya yönelik kararlılıkla yürütülen mücadelede önemli görev üstlenen komandolar, gerçekleştirdikleri hava destekli operasyonlarla terör örgütüne ağır darbe vuruyor.



Çalışmalar sonucu tespit edilen hedefler gece ve gündüz havan topu, tank ve uçaksavarlarla vuruluyor.



Verilen tüm görevi üstün vazife anlayışı ile yerine getiren komandolar, operasyonlarda milletin destek ve dualarını arkasında hissediyor.



Son teknolojik silahlar kullanılıyor



Teröristleri tespit etmek için Türk savunma sanayinin öncü kuruluşu ASELSAN'ın mühendisleri tarafından üretilen Çok Rotorlu İnsansız Uçan Sistemi kullanılırken MK-19 otomatik bomba atar, tek atışta hedefi bin 400 metreden vurabilen keskin nişancı silahı Accuracy, 12,7 milimetre uçaksavar, 120 milimetrelik havan, PKMS makineli tüfek ve milli piyade tüfeği MPT-76 ile bölgedeki üs bölgelerinin güvenliği sağlanıyor.



Kahraman komandolar, yurt içinde ve yurt dışında verilecek her türlü göreve hazır olduklarını belirterek vatan savunmasında kararlılık mesajı veriyor.