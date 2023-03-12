Kahraman Köpek Proteo Karşıyaka'ya resmedildi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından Meksika'dan Adıyaman'a gelen arama kurtarma ekibinin ölen köpeği Proteo, İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki bir trafoya resmedildi.

Karşıyaka Belediyesinin projesi kapsamında sanatçılar Sevde Hallaç ile Alper Bıçaklıoğlu tarafından Bostanlı Mahallesi'ndeki bir trafoya yapılan resimde, Meksika bayrağındaki renkler de kullanıldı.

Ressam Sevde Hallaç, çalışmayı 1,5 günde tamamladıklarını ifade etti.

Güzel bir resmin ortaya çıktığını anlatan Hallaç, "Bizim için çok anlamlı olduğu için 'resim aktı' diyebilirim. Bizim için de iyi bir proje oldu." dedi.

Sanatçı Alper Bıçaklıoğlu ise ağırlıklı olarak Meksika bayrağındaki renkleri tercih ettiklerini belirtti.

Trafonun önünden çok fazla insanın geçmesinin çalışmanın daha fazla görülmesinde etkili olduğunu aktaran Bıçaklıoğlu, "Üzücü olayı unutmamak, hatırlamak adına insanların da hatırlaması adına bir eser bırakmak istedik. Özellikle 'Şu mesajı barındırıyor' demek bence çok doğru değil. Çünkü her birimiz kendi baktığında, kendi almamız gereken mesajı alacaktır onun içerisinden. Biz de herkesin kendi mesajını almak istediğimiz bir resim bıraktık." ifadelerini kullandı.

Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay ise daha önce Karşıyaka'da benzer çalışmalara imza attıklarını belirtti.

Depremlerin sembol köpeğinin unutulmasını istemediklerini aktaran Tugay, şöyle konuştu:

- Sanatçı arkadaşlarımız, Adıyaman'daki kurtarma çalışmalarına katılan ve daha sonra bir rahatsızlık geçirerek ölen, bu arada da 3 insanın canlı çıkmasına, 20 insanın da bedenine ulaşılmasına yardımcı olan, halkımızın büyük takdirini kazanan Meksikalı köpeğin resmini yapmayı, onun hatırasını yaşatmayı önerdiler. Ben de hemen kabul ettim. Çok doğru buldum.

Tugay, afetlerin insanların din, milliyet gibi nedenlerle birbirini ayrıştırmadığı anlar olduğunu vurgulayarak, "Meksika'dan kalkıp buraya gelmiş arama kurtarma ekibi ve onların köpeği de bizim için çok değerli. Yaşamımız boyunca her zaman minnetle hatırlayacağız onları." ifadelerini kullandı.

REHABİLİTASYON MERKEZİNE ADI VERİLDİ

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Adıyaman'a gelen 150 kişiden oluşan Meksika arama kurtarma ekibinin hassas burunlu köpeği Proteo, 12 Şubat'ta rahatsızlanarak hayatını kaybetmişti. Üç kişinin enkazdan sağ çıkarılmasında rol alan köpeğin cansız bedeni, ekibin Adıyaman'da kaldığı kampın bahçesinde toprağa verilmişti. Proteo'nun ismi Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde inşa edilen hayvan rehabilitasyon merkezi ile Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından köpekler için oluşturulan yaşam alanına verilmiş, Proteo'nun pelüş oyuncakları yapılmıştı.

