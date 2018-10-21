Amasya'da kahraman bir vatandaş bir aileyi yok olmaktan kurtardı. Muammer Kiraz adlı vatandaş, Yeşilırmak Nehri'ne düşen aracı görünce tereddüt etmeden suya atladı ve 2 aylık bebekle anne babasını boğulmaktan kurtardı.

Bir an olsun tereddüt etmedi. Tehlikeye rağmen suya atladı bir aileyi ölümden kurtardı.Haftaya damgasını vuran kahramanlık olayı Amasya'da yaşandı.Mehmet Gümüş idaresindeki araç Hacılar Meydanı mevkinde yaklaşık 10 metre yükseklikten Yeşilırmak Nehri'ne düştü.Amasya'da nehre düşen otomobildeki anne, baba ve 2 aylık bebekleri, olayı görüp suyu atlayan kişi tarafından kurtarıldı.Ekmek fırınında çalışan Muammer Kiraz adlı vatandaş, gece mesaisinden çıkmış, evine gidiyordu. Kazayı görünce tereddüt etmeden suya atladı, kazazedelere yardım eli uzattı.Kahraman vatandaşın zamanında müdahalesi ile araçta bulunan Mehmet Gümüş'ün yanı sıra eşi Sibel ve 2 aylık bebekleri Elif Beren Gümüş boğularak ölmekten kurtuldu.Zamanla yarışan vatandaş, nehre ters şekilde şekilde düşen otomobilin kapısını açtı. Araçtakilerin baygın olduğunu fark etti. İlk olarak anneyi kurtardı. Daha sonra suda yüzen bebeği fark etti onun yardımına koştu. Sonrasında ise baba Mehmet Gümüş'ü kurtardı.Kazazede aile sağlık ekipleri tarafından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.