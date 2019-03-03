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Kahramanmaraş 31 Mart 2019 yerel seçim kesin aday listesi

Kahramanmaraş'ta 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi

Kahramanmaraş 31 Mart 2019 yerel seçim kesin aday listesi

Kahramanmaraş'ta 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.
Kahramanmaraş'ta 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.
İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Kesinleşen listelere göre Kahramanmaraş'ta siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:

Vatan Partisi 
Kahramanmaraş Büyükşehir: Cafer Sincer 

Adalet ve Kalkınma Partisi
Kahramanmaraş Büyükşehir: Hayrettin Güngör (Cumhur İttifakı)
Andırın: Ahmet Doğan (Cumhur İttifakı)
Afşin: Mehmet Fatih Güven (Cumhur İttifakı)
Dulkadiroğlu: Necati Okay (Cumhur İttifakı)
Ekinözü: Bilal Eker (Cumhur İttifakı) 
Elbistan: Mehmet Gürbüz (Cumhur İttifakı) 
Göksun: Hüseyin Coşkun Aydın (Cumhur İttifakı) 
Onikişubat: Hanefi Mahçiçek (Cumhur İttifakı) 
Pazarcık: İbrahim Yılmazcan (Cumhur İttifakı)
Türkoğlu: Osman Okumuş (Cumhur İttifakı)

Cumhuriyet Halk Partisi
Kahramanmaraş Büyükşehir: Ali Öztunç (Millet İttifakı)
Dulkadiroğlu: Ayhan Çiftarslan (Millet İttifakı)
Nurhak: İlhami Bozan (Millet İttifakı)
Ekinözü: Fatih Vicdan (Millet İttifakı)
Pazarcık: Haydar İkizer (Millet İttifakı) 

Milliyetçi Hareket Partisi 
Nurhak: Battal Kaya (Cumhur İttifakı) 
Çağlayancerit: Hanifi Sarıaltun (Cumhur İttifakı) 

İyi Parti 
Onikişubat: Mustafa Bastırmacı (Millet İttifakı) 
Elbistan: Abdullah Paksoy (Millet İttifakı) 
Afşin: Adem Yıldız (Millet İttifakı) 
Göksun: Ramazan Koca (Millet İttifakı) 
Andırın: Ali Çatalbaş (Millet İttifakı) 
Türkoğlu: Hasan Kızıldağ (Millet İttifakı) 
Çağlayancerit: Ahmet Nazım Engizek (Millet İttifakı)

Halkların Demokratik Partisi 
Elbistan: Hüseyin Yıldız

Saadet Partisi 
Kahramanmaraş Büyükşehir: Mustafa Vahdet Sürücü
Onikişubat: Selim Kale 
Dulkadiroğlu: Bünyamin Gökçe 
Elbistan: Sami Polat
Afşin: Şeref Ertekin 
Göksun: İshak Köroğlu 
Nurhak: Mehmet Alış 
Ekinözü: Oktay Ceyhan 
Andırın: Abdullah Tor 
Türkoğlu: Erkan Pınarbaşı 
Pazarcık: Ali Çolak 
Çağlayancerit: İrfan Şişman 

Büyük Birlik Partisi 
Onikişubat: Fulya Köse 
Dulkadiroğlu: Bekir Eryılmaz 
Elbistan: İbrahim Alagöz 
Afşin: Ecevit Kavak 
Göksun: Ali Kıraç 
Pazarcık: Ali Ergören 
Çağlayancerit: Eyyub Babuççu 

Bağımsız Türkiye Partisi 
Kahramanmaraş Büyükşehir: Hüsniye Dilek Erdoğanyılmaz
Nurhak: Merve Çevirici
Pazarcık: Murat Kazancı
Türkoğlu: Senar Erdoğanyılmaz
Afşin: Mehmet Ali Öğülmüş
Andırın: Mehmet Kar
Çağlayancerit: Derya Kazancı
Dulkadiroğlu: Ali Türk
Ekinözü: Ramazan Çokbekler
Elbistan: Durdu Mehmet Yüksek
Göksun: Ali Çokbekler
Onikişubat: Sezai Çevirici 

Türkiye Komünist Partisi 
Kahramanmaraş Büyükşehir: Ali Şenyüz 


Demokratik Sol Parti 
Kahramanmaraş Büyükşehir: Mehmet Kenger 
Pazarcık: Kamil Dalkara 

Bağımsız adaylar
Kahramanmaraş Büyükşehir: İrfan Fıstık 
Kahramanmaraş Büyükşehir: Ömer Solak
Andırın: Kadir Gürlek
Dulkadiroğlu: Ejder Kaygusuz
Dulkadiroğlu: Mustafa Dizibüyük
Onikişubat: Ali Akkurt
Onikişubat: Ökkeş Gerekli
Onikişubat: Ali Hopur
Türkoğlu: Mustafa Taşhan

Etiketler; #seçim #aday #liste #Kahramanmaraş
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