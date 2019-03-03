Kahramanmaraş'ta 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi

Kahramanmaraş'ta 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Kahramanmaraş'ta 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.

İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.



Kesinleşen listelere göre Kahramanmaraş'ta siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:



Vatan Partisi

Kahramanmaraş Büyükşehir: Cafer Sincer



Adalet ve Kalkınma Partisi

Kahramanmaraş Büyükşehir: Hayrettin Güngör (Cumhur İttifakı)

Andırın: Ahmet Doğan (Cumhur İttifakı)

Afşin: Mehmet Fatih Güven (Cumhur İttifakı)

Dulkadiroğlu: Necati Okay (Cumhur İttifakı)

Ekinözü: Bilal Eker (Cumhur İttifakı)

Elbistan: Mehmet Gürbüz (Cumhur İttifakı)

Göksun: Hüseyin Coşkun Aydın (Cumhur İttifakı)

Onikişubat: Hanefi Mahçiçek (Cumhur İttifakı)

Pazarcık: İbrahim Yılmazcan (Cumhur İttifakı)

Türkoğlu: Osman Okumuş (Cumhur İttifakı)



Cumhuriyet Halk Partisi

Kahramanmaraş Büyükşehir: Ali Öztunç (Millet İttifakı)

Dulkadiroğlu: Ayhan Çiftarslan (Millet İttifakı)

Nurhak: İlhami Bozan (Millet İttifakı)

Ekinözü: Fatih Vicdan (Millet İttifakı)

Pazarcık: Haydar İkizer (Millet İttifakı)



Milliyetçi Hareket Partisi

Nurhak: Battal Kaya (Cumhur İttifakı)

Çağlayancerit: Hanifi Sarıaltun (Cumhur İttifakı)



İyi Parti

Onikişubat: Mustafa Bastırmacı (Millet İttifakı)

Elbistan: Abdullah Paksoy (Millet İttifakı)

Afşin: Adem Yıldız (Millet İttifakı)

Göksun: Ramazan Koca (Millet İttifakı)

Andırın: Ali Çatalbaş (Millet İttifakı)

Türkoğlu: Hasan Kızıldağ (Millet İttifakı)

Çağlayancerit: Ahmet Nazım Engizek (Millet İttifakı)



Halkların Demokratik Partisi

Elbistan: Hüseyin Yıldız



Saadet Partisi

Kahramanmaraş Büyükşehir: Mustafa Vahdet Sürücü

Onikişubat: Selim Kale

Dulkadiroğlu: Bünyamin Gökçe

Elbistan: Sami Polat

Afşin: Şeref Ertekin

Göksun: İshak Köroğlu

Nurhak: Mehmet Alış

Ekinözü: Oktay Ceyhan

Andırın: Abdullah Tor

Türkoğlu: Erkan Pınarbaşı

Pazarcık: Ali Çolak

Çağlayancerit: İrfan Şişman



Büyük Birlik Partisi

Onikişubat: Fulya Köse

Dulkadiroğlu: Bekir Eryılmaz

Elbistan: İbrahim Alagöz

Afşin: Ecevit Kavak

Göksun: Ali Kıraç

Pazarcık: Ali Ergören

Çağlayancerit: Eyyub Babuççu



Bağımsız Türkiye Partisi

Kahramanmaraş Büyükşehir: Hüsniye Dilek Erdoğanyılmaz

Nurhak: Merve Çevirici

Pazarcık: Murat Kazancı

Türkoğlu: Senar Erdoğanyılmaz

Afşin: Mehmet Ali Öğülmüş

Andırın: Mehmet Kar

Çağlayancerit: Derya Kazancı

Dulkadiroğlu: Ali Türk

Ekinözü: Ramazan Çokbekler

Elbistan: Durdu Mehmet Yüksek

Göksun: Ali Çokbekler

Onikişubat: Sezai Çevirici



Türkiye Komünist Partisi

Kahramanmaraş Büyükşehir: Ali Şenyüz





Demokratik Sol Parti

Kahramanmaraş Büyükşehir: Mehmet Kenger

Pazarcık: Kamil Dalkara



Bağımsız adaylar

Kahramanmaraş Büyükşehir: İrfan Fıstık

Kahramanmaraş Büyükşehir: Ömer Solak

Andırın: Kadir Gürlek

Dulkadiroğlu: Ejder Kaygusuz

Dulkadiroğlu: Mustafa Dizibüyük

Onikişubat: Ali Akkurt

Onikişubat: Ökkeş Gerekli

Onikişubat: Ali Hopur

Türkoğlu: Mustafa Taşhan