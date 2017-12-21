Büyükşehir Belediye Başkanı Erkoç, "Kahramanmaraş'ta da dondurmanın serüvenini anlatan bir müze kuracağız. Dondurma sektörüne gönül veren insanlarla da istişare ederek yapacağız. Bunun yanı sıra dondurma akademisi açacağız." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, dondurma sektörüne gönül veren kişilerin görüşlerini de alarak kentte dondurma müzesi ve akademisi açmak istediklerini söyledi.



Erkoç, Büyükşehir Belediyesi Lokali’nde Lokantacılar ve Pastaneciler Odası Başkanı Erdal Kambur, dondurma ve gıda sektörü temsilcileriyle bir araya geldi.



Başkan Erkoç, burada yaptığı konuşmada, dondurmaya ilişkin sektör temsilcileriyle "Ne yapabiliriz, girişimcilerimizi nasıl güçlendirebiliriz" diye bir görüşme yaptıklarını ve bir gıda organize sanayi bölgesi oluşturma gayretlerinin olduğunu belirtti.



Özellikle dondurma üreticilerine, biber üreticilerine, tarhana, yoğurt, peynir ve mandıra işletmecilerine bir alan oluşturmak istediklerini dile getiren Erkoç, "Gıda alanındaki tüm sektörlere, yani makarna fabrikası da olabilir un fabrikası da olabilir, tüm gıda sektörlerine yönelik bir alan oluşturalım dedik. Arkadaşlarımıza bir alan önerdik ve arkadaşlarımız da bu alana olumlu baktılar. Bu alan üzerinde çalışmalarımız devam edecek. Amacımız Kahramanmaraş'ın iktisadını, ekonomisini çok güçlü hale getirmek." şeklinde konuştu.



"Dondurma bizim için çok önemli bir ürün"

Dondurmanın Kahramanmaraş'ı ve Türkiye'yi dünyanın her tarafında temsil eden bir ürün olduğunu dile getiren Erkoç, bu ürünle ilgili bir müze kurmak istediklerini kaydetti.



Erkoç, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Kahramanmaraş’ta da dondurmanın serüvenini anlatan bir müze kuracağız. Dondurma sektörüne gönül veren insanlarla da istişare ederek yapacağız. Bunun yanı sıra dondurma akademisi açacağız. Bununla ilgili çalışmalarımız hızla devam etmekte. Dondurma bizim için çok önemli bir ürün. Kahramanmaraş'a ve Türkiye’ye çok önemli katma değer sağlayacağı inancındayız. Zaten şu anda sağlamakta, biz bunu artırma gayretinde olacağız. İstişare ederek Kahramanmaraş’ta sanayici sayısını hızla artırma gayreti içindeyiz. Küçük sanayi işletmelerimizin büyük sanayi tesisi olmaları yolunda Büyükşehir Belediyesi olarak elimizden gelen gayreti gösteriyoruz."

