Kahramanmaraş Afşin'de belediye binası önünde kendisini ateşe veren adam hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde darbedildiğini iddia edip belediye önünde üzerine benzin dökerek kendini ateşe veren Nuh Mercimek, sevk edildiği hastanede hayatını kaybetti.

Afşin Belediyesi hizmet binası önünde dün üzerine benzin dökerek kendini ateşe veren Nuh Mercimek ağır yaralanmış, çevredekilerin müdahalesiyle ateş söndürülmüştü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Mercimek, buradan Şanlıurfa'ya sevk edilmişti. Vücudunda 3 ve 4. derecede yanıklar olduğu öğrenilen Mercimek, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden Mercimek'in Afşin ilçesinde düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği öğrenildi.