Kahramanmaraş Afşin'de belediye binası önünde kendisini ateşe veren adam hayatını kaybetti

Afşin Belediyesi hizmet binası önünde üzerine benzin dökerek kendini ateşe veren Nuh Mercimek, ağır yaralı olarak sevk edildiği hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili belediyeden açıklama yapıldı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Kahramanmaraş Afşin'de belediye binası önünde kendisini ateşe veren adam hayatını kaybetti
Yayınlanma:

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde darbedildiğini iddia edip belediye önünde üzerine benzin dökerek kendini ateşe veren Nuh Mercimek, sevk edildiği hastanede hayatını kaybetti.

Afşin Belediyesi hizmet binası önünde dün üzerine benzin dökerek kendini ateşe veren Nuh Mercimek ağır yaralanmış, çevredekilerin müdahalesiyle ateş söndürülmüştü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Mercimek, buradan Şanlıurfa'ya sevk edilmişti. Vücudunda 3 ve 4. derecede yanıklar olduğu öğrenilen Mercimek, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Kahramanmaraş Afşin'de belediye binası önünde kendisini ateşe veren adam hayatını kaybetti - Resim : 1

Hayatını kaybeden Mercimek'in Afşin ilçesinde düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Sakaryaspor’da fırtına dinmiyor: Bir istifa daha geldiSakaryaspor’da fırtına dinmiyor: Bir istifa daha geldiSpor
İstanbul’un 8 ilçesinde elektrikler kesilecek: Kesinti listesi açıklandıİstanbul’un 8 ilçesinde elektrikler kesilecek: Kesinti listesi açıklandıYurt
A Milli Takım Dünya Kupası’nda kiminle oynayacak? Türkiye'nin Dünya Kupası fikstürü açıklandıA Milli Takım Dünya Kupası’nda kiminle oynayacak? Türkiye'nin Dünya Kupası fikstürü açıklandıGündem
afşin kendini yaktı
Günün Manşetleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Maduro ile görüştü
“Haberler gerçek dışı, bahis söz konusu değil”
CHP'de yeni MYK belli oldu
Türk limanları Kasım ayında tarihi rekor kırdı
Gürbulak'ta 394 kilogram metamfetamin ele geçirildi
Tuzla'da fabrika yangını
Bakanlık ve kurumlarda üst düzey atamalar
Ünlü spikerler gözaltına alındı
Bahis skandalında kim, neden gözaltına alındı?
Futbolda bahis ve şike soruşturmasında yeni dalga
Çok Okunanlar
A101 06–12 Aralık haftanın yıldızları kataloğu yayımlandı! A101 06–12 Aralık haftanın yıldızları kataloğu yayımlandı!
Mevduatta altın dönem: Hangi banka daha çok kazandırıyor? Mevduatta altın dönem: Hangi banka daha çok kazandırıyor?
Türkiye’nin en iyi araştırma üniversiteleri belli oldu: Zirvede yine o üniversiteler var Türkiye’nin en iyi araştırma üniversiteleri belli oldu: Zirvede yine o üniversiteler var
Meteorolojiden son dakika uyarısı: Yarın fırtına ve sağanak yağmur etkili olacak! Meteorolojiden son dakika uyarısı: Yarın fırtına ve sağanak yağmur etkili olacak!
Altın yeniden yükselişte mi? Altın yeniden yükselişte mi?