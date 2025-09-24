Kahramanmaraş Elbistan’da deprem! AFAD büyüklüğü açıkladı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem saat 14.18’de kaydedildi. Sarsıntının yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği açıklandı.