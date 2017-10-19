Günde yaklaşık 15 bin çift kadın ayakkabısının üretildiği Kahramanmaraş’ın gözü Ortadoğu pazarında.
Kahramanmaraş, kadın ayakkabısı üretiminde Türkiye’de 2. sırada yer alıyor.
Üretimini arttırmak ve yurt dışına açılmak isteyen ayakkabıcılar, şu günlerde modern bir tesis inşa ediyor.
Yeni tesis ile birlikte, kentin 100'den fazla noktasında yapılan üretimin tek bir noktaya taşınması ve arttırılması hedefleniyor.
Günümüzde balkan ülkelerine ihracat yapan ayakkabı üreticileri, 30 dönümlük yeni tesis ile özellikle ortadoğu pazarına açılmak istiyor.
ulusal.com.tr
Günlük on binlerce ayakkabı üretimiyle ülke ekonomisine katkı yapan Kahramanmaraş, hedefi büyüttü. Ayakkabıcılar, ortadoğu pazarına açılmak istiyor.
Günde yaklaşık 15 bin çift kadın ayakkabısının üretildiği Kahramanmaraş’ın gözü Ortadoğu pazarında.
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