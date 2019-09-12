Kahramanmaraş'ın kültür ve lezzetleri İzmirlilere buluştu
Kahramanmaraş'ın kültür ve lezzetleri İzmirlilere buluştu. 88. İzmir Enternasyonal Fuarı'nun onur konuğu ili Kahramanmaraş oldu. İlgi odağı olan lezzetlerden yüzde yüz doğal olan "tarhana cips" öne çıktı. Tarhana Cips nasıl yapıldığını ise Maraşlı mahir eller Ulusal Kanal'a anlattı.
YURT 12.09.2019, 14:38
Kahramanmaraş'ın lezzetleri İzmirlileri kendine hayran bıraktı. 88. İzmir Enternasyonal Fuarı'nun onur konuğu kenti olan Kahraman Maraş stantları ilgi odağı oldu.
Kahramanmaraş denince akla ilk gelen lezzet Maraş Dondurması. O artık bir dünya markası.
Kahramanmaraş'ın marka olmaya aday bir diğer lezzeti de "Tarhana Cipsi"... Yüzde yüz doğal ve geleneksel yöntemlerle yapılan cips, İzmirlilerin ilgisini çekti.
Kahramanmaraş el sanatlarında da dünyaya açılan kent. Bu alanda Türkiye'nin öncülerinden olan namı diğer “Dünyanın Çarıkçısı” Hüseyin Kopar, sektörün gelişimindeki kültürel etkileşime dikkat çekti.
16 Eylüle kadar sürecek fuarda Kahramanmaraş, lezzetleri ve el sanatlarıyla İzmirlilerin gönlüne taht kurdu.
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