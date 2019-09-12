Kahramanmaraş'ın kültür ve lezzetleri İzmirlilere buluştu

Kahramanmaraş'ın lezzetleri İzmirlileri kendine hayran bıraktı. 88. İzmir Enternasyonal Fuarı'nun onur konuğu kenti olan Kahraman Maraş stantları ilgi odağı oldu.

Kahramanmaraş denince akla ilk gelen lezzet Maraş Dondurması. O artık bir dünya markası.

Kahramanmaraş'ın marka olmaya aday bir diğer lezzeti de "Tarhana Cipsi"... Yüzde yüz doğal ve geleneksel yöntemlerle yapılan cips, İzmirlilerin ilgisini çekti.

Kahramanmaraş el sanatlarında da dünyaya açılan kent. Bu alanda Türkiye'nin öncülerinden olan namı diğer “Dünyanın Çarıkçısı” Hüseyin Kopar, sektörün gelişimindeki kültürel etkileşime dikkat çekti.

16 Eylüle kadar sürecek fuarda Kahramanmaraş, lezzetleri ve el sanatlarıyla İzmirlilerin gönlüne taht kurdu.



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