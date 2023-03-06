Liseden depremzedelere 3 öğün yemek

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, depremzedeler için yemek hazırlanan Kahramanmaraş Onikişubat Sosyal Bilimler Lisesi'ndeki çalışmaları paylaştı. Özer, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda şunları yazdı:

- Eğitim ailemizin çatısı altındaki her bir okulumuz, imece kültürümüzün en güzel örnekleriyle sahada. Alanında uzman öğretmenlerimiz, bilgi, ihtiyaç ve kaynakları bir araya getirerek afet bölgesindeki vatandaşlarımıza günlük yemek hizmeti veriyor.

3 ÖĞÜN YEMEK ÇIKARILIYOR

Depremzedelere için 3 öğün yemek çıkarılan Kahramanmaraş Onikişubat Sosyal Bilimler Lisesi'nin mutfağındaki hazırlıkların paylaşıldığı videoda, öğretmenlerin çalışmalara ilişkin verdiği bilgiler de yer aldı.