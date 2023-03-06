Liseden depremzedelere 3 öğün yemek
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer depremzedeler için yemek hazırlanan Kahramanmaraş Onikişubat Sosyal Bilimler Lisesi'ne ilişkin paylaşım yaptı.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, depremzedeler için yemek hazırlanan Kahramanmaraş Onikişubat Sosyal Bilimler Lisesi'ndeki çalışmaları paylaştı. Özer, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda şunları yazdı:
- Eğitim ailemizin çatısı altındaki her bir okulumuz, imece kültürümüzün en güzel örnekleriyle sahada. Alanında uzman öğretmenlerimiz, bilgi, ihtiyaç ve kaynakları bir araya getirerek afet bölgesindeki vatandaşlarımıza günlük yemek hizmeti veriyor.
3 ÖĞÜN YEMEK ÇIKARILIYOR
Depremzedelere için 3 öğün yemek çıkarılan Kahramanmaraş Onikişubat Sosyal Bilimler Lisesi'nin mutfağındaki hazırlıkların paylaşıldığı videoda, öğretmenlerin çalışmalara ilişkin verdiği bilgiler de yer aldı.
Liseden depremzedelere 3 öğün yemek— Ulusal Kanal (@ulusalcomtr) March 5, 2023
• Bakan Özer paylaştıhttps://t.co/cIS7q1pACi pic.twitter.com/olGD49fWDS
Kaynak: Anadolu AjansıAğrı'da 2 kaza 9 yaralı Olaylı maçta gözaltı sayısı 7 Nerede ihtiyaç orada Mehmetçik Yusufeli'nde çığ düştü: 2 ölü, 3 yaralı