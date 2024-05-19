Kahramanmaraş Onikişubat'ta bir deprem daha oldu!

AFAD duyurdu, Kahramanmaraş Onikişubat'ta bir deprem daha oldu. Depremin büyüklüğü 3,9 olarak belirlendi.

Kahramanmaraş Onikişubat'ta bir deprem daha oldu!
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AFAD sosyal medya hesbı X üzerinden vatandaşlara duyurdu, Kahramanmaraş Onikişubat'ta bir deprem daha oldu. Depremin büyüklüğü 3,9 olarak belirlendi. Depremin büyüklüğü ise 7,06 kilometre olarak tespit edildi.

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