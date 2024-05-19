Kahramanmaraş Onikişubat'ta bir deprem daha oldu!
AFAD duyurdu, Kahramanmaraş Onikişubat'ta bir deprem daha oldu. Depremin büyüklüğü 3,9 olarak belirlendi.
AFAD sosyal medya hesbı X üzerinden vatandaşlara duyurdu, Kahramanmaraş Onikişubat'ta bir deprem daha oldu. Depremin büyüklüğü 3,9 olarak belirlendi. Depremin büyüklüğü ise 7,06 kilometre olarak tespit edildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 19, 2024
Büyüklük:3.9 (Ml)
Yer:Onikişubat (Kahramanmaraş)
Tarih:2024-05-19
Saat:16:33:54 TSİ
Enlem:37.90111 N
Boylam:36.63611 E
Derinlik:7.06 km
Detay:https://t.co/TARTcWTKIB@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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