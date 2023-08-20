Kahramanmaraş sallanmaya devam ediyor! 2 deprem daha

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Kahramanmaraş'ta saat 15.54'te büyüklüğü 3, derinliği ise 5 kilometre olan bir deprem daha meydana geldi.

Kahramanmaraş sallanmaya devam ediyor! 2 deprem daha
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6 Şubat felaketinin ardından artçı sarsıntılarla sık sık sallanan afet bölgesinde depremler devam ediyor... Sabah saatlerinde Kahramanmaraş'ın Göksu ilçesinde 4,2 büyüklüğündeki depremin ardından saat 15.54'te yeni bir deprem daha meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, depremin büyüklüğü 3 olarak kaydedildi. Sarsıntının derinliği ise 5 kilometre olarak hesaplandı.

# Kahramanmaraş # deprem
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