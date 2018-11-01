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Kahramanmaraş'ta bağ bozumu

Kahramanmaraş’ta ilk kez bağ bozumu festivali düzenlendi. Evla Çelebi'nin Seyhatnamesi'nde anlatılan Kahramanmaraş üzümü, maharetli ellerde ekmez, pestil, bademli ve cevizli sucuk ve şıraya dönüştü.

Kahramanmaraş'ta bağ bozumu

Kahramanmaraş'ta festival tadında bağ bozumu yapıldı. 

1'inci Bağbozumu ve Şıra Etkinliği açılışı folklor gösterileriyle başladı. 

Büyük ilgi gören festivale Kastamonu'nun dört bir yanından üzüm çeşitleri getirildi. Bu üzümlerin dev kazanlarda kaynatıldı. Pekmez, pestil, bademli ve cevizli sucuk, şıra yapıldı. 

Kastamonu üzümünden yapılanlar vatandaşlara da ikram edildi.

Görücüye çıkarılan ürünlerin yer aldığı standları gezen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, festivalin bölge için önemine dikkat çekti. 

Kahramanmaraş’ta yetişen üzümlerin Evliya Çelebinin Seyahatnamesinde yer aldığını belirtiliyor. Üzüm yetiştiriciliğinin geçmişini de  Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Cevdet Kabakçı anlattı. 

ulusal.com.tr

Etiketler; #maraş #ahramanmaraş #Bağ bozumu
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