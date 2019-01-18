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Kahramanmaraş'ta çığ düştü: 1 ölü

Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinin kırsal Akdere Mahallesi Keklicek mevkisinde çığ düşmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ta çığ düştü: 1 ölü

Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde çığ altında kalan bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, kırsal Akdere Mahallesi Keklicek mevkisinde yaşayan Ramazan Sakallı'nın (50) üzerine evinin su hattını kontrol etmeye gittiği sırada çığ düştü.

Oğlunun ihbarı üzerine bölgeye AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kar nedeniyle kapalı olan mahalle yolu, iş makinesiyle yaklaşık 4 saatte açıldı.

Yaklaşık 100 kişi, yanlarındaki kazma ve küreklerle kurtarma çalışmalarına katılmak için yaya olarak iş makinesinin ardından bölgeye gitti.

Yapılan aramalarda Sakallı'nın cansız bedenine ulaşıldı.

Sakallı'nın cesedi, Çağlayancerit Devlet Hastanesi morguna gönderildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Kahramanmaraş #çığ
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