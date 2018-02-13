Bir kişi, tartıştığı annesinin eski imam nikahlı eşini tabancayla öldürdü

Kahramanmaraş'ta bir kişi, annesinin eski imam nikahlı eşini tabancayla öldürdü.



Alınan bilgilere göre, Mustafa Ertanıdır (43), İsa Divanlı Mahallesi Sarayaltı Caddesi'nde eski imam nikahlı eşi Suzan T. (40), oğulları M.T. (20) ve A.Y.M. (16) ile karşılaştı. Henüz belirlenemeyen nedenle Ertanıdır ile Suzan T. ve oğulları arasında tartışma çıktı.



Tartışmanın büyümesi üzerine Suzan T'nin küçük oğlu A.Y.M. annesine ait bulundurma ruhsatlı tabanca ile Ertanıdır'a ateş etti. Yaralanan Ertanıdır, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Necip Fazıl Şehir Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Olayın ardından kaçan Suzan T. ile oğulları M.T. ve A.Y.M. polis ekiplerince Trabzon Caddesi'nde yakalandı alındı.