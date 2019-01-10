Kahramanmaraş'ın Elbistan, Nurhak, Afşin ve Ekinözü ilçelerinde yarın tüm okullar tatil edildi

Kahramanmaraş'ın 4 ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.



Alınan bilgiye göre, Elbistan, Nurhak, Afşin ve Ekinözü ilçelerinde yarın tüm okullar, tipi, soğuk hava ve buzlanma nedeniyle tatil edildi.



