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Kahramanmaraş'ta eğitime kar engeli (11 Ocak 2019 Cuma)

Kahramanmaraş'ın Elbistan, Nurhak, Afşin ve Ekinözü ilçelerinde yarın tüm okullar tatil edildi

Kahramanmaraş'ta eğitime kar engeli (11 Ocak 2019 Cuma)
Kahramanmaraş'ın 4 ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Alınan bilgiye göre, Elbistan, Nurhak, Afşin ve Ekinözü ilçelerinde yarın tüm okullar, tipi, soğuk hava ve buzlanma nedeniyle tatil edildi.

 
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