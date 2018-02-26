Kahramanmaraş'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan haklarında dava açılan 20 sanıktan 17'sine, 2 yıl 1 ay ile 8 yıl 1 ay 15 gün arasında değişen sürelerle hapis cezası verildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıkları ile avukatları hazır bulundu.



Duruşmada gizli tanıklar "Aslan" ve "Sağlamcı"nın beyanları sonrası mahkemeye gönderilen kayıtlı dokümanlar okundu.



Tutuklu sanıklardan Gülbey Güldal savunmasında, "17-25 Aralık sürecinden önce bu yapının toplantılarına katıldım ancak 17-25 Aralık sürecinden sonra yapıyla bağlantımı kopardım. Örgütün gizli haberleşme programı olan ByLock'u kullanmadım. Ben silahlı terör örgütü üyesi değilim. Beraatimi talep ediyorum." dedi.



Diğer sanıklar da ByLock kullanmadıklarını iddia ettiler.



17'si eski 20 adliye çalışanı hakkında kararını açıklayan mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan sanıklar Ahmet Öztürk'e 8 yıl 1 ay 15 gün, Gülbey Gürdal, Ömer Konar ve Ali Hançer'e 7 yıl 6'şar ay, Cihat Cinlibaş, Abdulkadir Çaylı, Akif Bozkurt, Hacı Hüseyin Ekşi, İbrahim Bayazıt, İbrahim Hasırcı, İbrahim Karagün, İsmail Hamzaoğlu, Turgut Sığındım ve Ümit Çakır'a 6 yıl 3'er ay, Eshabil Dilik, Ümit Gözber ve Menderes Kırkgeçit'e 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi.



Heyet, sanıklar Ali Gökçe, Cahit Mert ve Mehmet Topal'ın ise beraatlerine hükmetti.