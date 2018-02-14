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Kahramanmaraş'ta gasp zanlısı cezaevi firarisi yakalandı

Kahramanmaraş'ta yağma ve hırsızlık suçundan kesinleşmiş 21 yıl hapis cezası bulunan ve cezaevinden kaçtıktan sonra üvey annesinin bileziklerini gasbettiği ileri sürülen hükümlü yakalandı

Kahramanmaraş'ta gasp zanlısı cezaevi firarisi yakalandı

Kahramanmaraş'ta yağma ve hırsızlık suçundan kesinleşmiş 21 yıl hapis cezası bulunan ve cezaevinden kaçtıktan sonra üvey annesinin bileziklerini gasbettiği iddia edilen hükümlü gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, yağma ve hırsızlık suçlarından hakkında kesinleşmiş 21 yıl hapis cezası bulunan Ferhat Y, cezaevinden kaçtı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri, cezaevinden kaçtıktan sonra Karamanlı Mahallesi'nde ikamet eden üvey annesini bıçakla tehdit ederek bileziklerini gasbettiği iddia edilen hükümlüyü yakalamak üzere çalışma başlattı.

İsmetpaşa Mahallesi 9. Sokak'ta polisleri görüp kaçmaya başlayan Ferhat Y, kovalamacanın ardından yakalandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #yakalandı #üvey annenin bilezikleri #Kahramanmaraş #hükümlü #gasp #firari #cezaevi
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