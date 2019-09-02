Afşin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır, 6 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır, 6 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, İsmail Demir (47) kontrolündeki 48 AAF 141 plakalı otomobil ile Mekselina Avcı (53) yönetimindeki 48 ABN 987 plakalı otomobil, Emirilyas-Çobanbeyli Mahallesi kavşağında çarpıştı.



Çarpışmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden Demir, yol kenarındaki elektrik direğine çarparak durabildi.



Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan Meral Sağır (50), Meryem Demir (51), Sultan Kuz (59) ve Bayram Avcı yaralandı.



112 Acil Servis ekiplerince Afşin Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan hayati tehlikesi bulunan İsmail Demir, buradaki ilk müdahalenin ardından Necip Fazıl Şehir Hastanesine sevk edildi.