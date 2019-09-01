Elbistan ilçesinde düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak cep telefonu parçaları ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak cep telefonu parçaları ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü Grup Amirliği ekipleri, yurt dışından yasa dışı yollarla cep telefonuna ait çeşitli parçaların getirildiği bilgisi üzerine 2 adrese operasyon düzenledi.



Yapılan aramalarda 95 bin lira değerinde, cep telefonu ekranı, dokunmatik ekran, arka kapak, batarya, şarj aleti ve çeşitli aksesuarların yer aldığı bin 364 parça ele geçirildi.



Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.