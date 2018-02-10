Kahramanmaraş'tan acı haber... Minibüsün kamyona çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, kaza yerinde incelemelerde bulundu.

Kahramanmaraş yönüne giden ve sürücüleri henüz belirlenemeyen 46 P 9627 plakalı minibüs, Kahramanmaraş-Kayseri karayolunun Beşoluk mevkisinde 06 FZ 6350 plakalı kamyona arkadan çarptı.



Kaza yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.







8 KİŞİ ÖLDÜ 8 DE YARALI



Kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.







Minibüstekilerin Ankara'dan yola çıktıkları öğrenildi. İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, kaza yerinde incelemelerde bulundu.