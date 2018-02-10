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Kahramanmaraş'ta minibüs kamyona çarptı: 8 ölü, 8 yaralı

Kahramanmaraş'tan acı haber... Minibüsün kamyona çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, kaza yerinde incelemelerde bulundu.

Kahramanmaraş'ta minibüs kamyona çarptı: 8 ölü, 8 yaralı

Kahramanmaraş yönüne giden ve sürücüleri henüz belirlenemeyen 46 P 9627 plakalı minibüs, Kahramanmaraş-Kayseri karayolunun Beşoluk mevkisinde 06 FZ 6350 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Kaza yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.



8 KİŞİ ÖLDÜ 8 DE YARALI

Kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.



Minibüstekilerin Ankara'dan yola çıktıkları öğrenildi. İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, kaza yerinde incelemelerde bulundu.


Kaynak: AA
Etiketler; #kamyon #minibüs #trafik kazası #Kahramanmaraş
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