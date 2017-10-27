Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde öğrenci servisiyle otomobilin çarpışması sonucu 16 kişi yaralandı.Kaynak: AA
Abdullah Boyraz'ın kullandığı 46 EY 185 plakalı otomobil, Nurhak-Gölbaşı karayolunun Kullar Mahallesi girişinde Aceba Aslan yönetimindeki 46 K 3102 plakalı öğrenci servisiyle çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler ile 14 öğrenci, 112 Acil Servis ekiplerince Nurhak ve Elbistan'daki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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