Kahramanmaraş'ta etkili olan şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde etkili olan yağış sonucu çok sayıda cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.



Yağış nedeniyle vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.



Kentin ana arterlerinde su birikintileri nedeniyle yolda mahsur kalan araçlar, itfaiye ve polis ekiplerince kurtarıldı.



Öte yandan, Büyükşehir Belediyesine ait iş makineleri muhtemel sel ve su baskınlarına karşı kentin farklı noktalarında konuşlandırıldı.

