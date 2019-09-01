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Kahramanmaraş'ta Suriye uyruklu Mahmut Kemal evinde ölü bulundu

Dulkadiroğlu ilçesinde Suriye uyruklu kişi evinde ölü bulundu.

Kahramanmaraş'ta Suriye uyruklu Mahmut Kemal evinde ölü bulundu

Kahramanmaraş'ın merkez Dulkadiroğlu ilçesinde Suriye uyruklu kişi evinde ölü bulundu.

Kayabaşı Mahallesi'nde yaşayan Suriyeli Mahmut Kemal'den (42) haber alınamaması üzerine arkadaşları evine gitti.

Evin penceresinden içeri giren arkadaşı, Kemal'i yerde hareketsiz bulunca durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Eve gelen sağlık ekipleri Kemal'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Ailesinin Kurban Bayramı dolayısıyla Suriye'ye gittiği öğrenilen Kemal'in cesedi, otopsi için Kahramanmaraş Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #şüpheli ölüm #suriyeli #Kahramanmaraş
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