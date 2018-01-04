Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Güler Mercan (30) idaresindeki 46 ZC 362 plakalı otomobil, Gaziantep-Kahramanmaraş karayolu Çınarlı mevkisinde refüjü aşarak karşı şeritte devrildi.
Kazada, Dilan Mercan (24) olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan sürücü Mercan ile yolcu Meryem Sercan (29), 112 Acil Servis ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Otomobildekilerin, taziye amacıyla gittikleri Pazarcık ilçesinden döndükleri öğrenildi.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
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