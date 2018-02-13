Kahramanmaraş'ta arıza yapan otomobilin kurtarıcıya yüklenmesi sırasında meydana gelen trafik kazası sonucu 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta arıza yapan otomobilin kurtarıcıya yüklenmesi sırasında meydana gelen trafik kazası sonucu 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.



Kurtarıcı sürücüsü Ökkeş Yetim, Kahramanmaraş-Kayseri karayolu 19. kilometresinde arıza yapan bir otomobili oğlu Enes Yetim'in (12) yardımıyla aracına yüklediği sırada aynı istikametten gelen Ufuk Gül'ün kullandığı 38 RY 878 plakalı minibüs kurtarıcıya çarptı.



Kazada, kurtarıcı ile minibüs arasında kalan Enes Yetim, olay yerinde hayatını kaybetti, kurtarıcı sürücüsü Yetim ile minibüste yolcu olan Enver Doğan yaralandı.



Sağlık ekiplerince Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.