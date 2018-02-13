Emniyet harekete geçti! Gözaltına alındı
Emniyet harekete geçti! Gözaltına alındı
İlber Ortaylı harekete geçti
İlber Ortaylı harekete geçti
Akar: Hiçbir şehidimizin kanı yerde kalmayacak
Akar: Hiçbir şehidimizin kanı yerde kalmayacak
ABD’den PYD/PKK’ya 550 milyon dolar yardım
ABD’den PYD/PKK’ya 550 milyon dolar yardım

Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Kahramanmaraş'ta arıza yapan otomobilin kurtarıcıya yüklenmesi sırasında meydana gelen trafik kazası sonucu 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Kahramanmaraş'ta arıza yapan otomobilin kurtarıcıya yüklenmesi sırasında meydana gelen trafik kazası sonucu 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kurtarıcı sürücüsü Ökkeş Yetim, Kahramanmaraş-Kayseri karayolu 19. kilometresinde arıza yapan bir otomobili oğlu Enes Yetim'in (12) yardımıyla aracına yüklediği sırada aynı istikametten gelen Ufuk Gül'ün kullandığı 38 RY 878 plakalı minibüs kurtarıcıya çarptı.

Kazada, kurtarıcı ile minibüs arasında kalan Enes Yetim, olay yerinde hayatını kaybetti, kurtarıcı sürücüsü Yetim ile minibüste yolcu olan Enver Doğan yaralandı.

Sağlık ekiplerince Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #trafik kazası #kurtarıcı #Kahramanmaraş
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.