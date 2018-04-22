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Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 ölü

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu bir kişi öldü.

Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 ölü

Hikmet Sarıca'nın kullandığı 34 YJ 3672 plakalı hafif ticari araç, Ekinözü-Elbistan karayolu Kalealtı Mahallesi mevkisinde devrildi.

Kazada sürücü Sarıca olay yerinde hayatını kaybetti.

112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sarıca'nın cesedi, otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. 


Kaynak: AA
Etiketler; #araç #Elbistan #Ölü #kaza #Trafik #Kahramanmaraş
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