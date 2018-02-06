Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Pınarbaşı Mahallesi Pınarbaşı Caddesi'nde, Naciye Gönen (42) idaresindeki 46 D 7513 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Veli Özcan'ın (36) kullandığı 46 K 3091 plakalı minibüs çarpıştı.



Kazada, sürücüler Özcan ve Gönen ile otomobilde bulunan Kardelen (24), Yunus (23) ve 4 yaşındaki Muhammet Buğra Gönen yaralandı.



Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı.